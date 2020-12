Der Angeklagte, Stephan Balliet, hatte an diesem Tag, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, schwer bewaffnet versucht, in der Synagoge der Stadt ein Blutbad unter den 51 Gottesdienstteilnehmern zu anzurichten. Als es ihm misslang in das Gebäude einzudringen, erschoss er die 40 Jahre alte Passantin Jana L. und kurz darauf in einem Döner-Imbiss den 20-jährigen Kevin S. Danach verletzte er weitere Menschen, bevor die Polizei ihn stellte. Dabei filmte der 28-Jährige seine Taten und streamte sie live im Internet.