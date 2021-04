In der Feuerwehr Hamburg wurden mehrere mutmaßliche Fälle von Rechtsextremismus bekannt. In einem Fall habe ein Beamter der Feuerwehr in den sozialen Medien Rechtsextremisten unterstützt und dort mehrfach rassistische Inhalte verbreitet, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ihm sei umgehend das Führen der Dienstgeschäfte verboten und disziplinarische Ermittlungen seien eingeleitet worden. In einem zweiten Fall sollen fünf Feuerwehrangehörige verfassungswidrige Symbole ausgetauscht haben. Gegen sie seien ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden.