Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung liegt in der Hansestadt bei 16,4 Prozent und damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,7 Prozent (Stand Ende 2018). Insgesamt ist die ausländische Bevölkerunganzahl in den letzten zehn Jahren stetig angestiegen. Hauptherkunftsländer sind die Türkei (45.255 Personen), Polen (24.545 Personen) und Afghanistan (20.555 Personen).