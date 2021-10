"Pimmel"-Plakat in Hamburg: Polizei gibt auf

Kein Hin und Her mehr im Hamburger Schanzenviertel: Die Hamburger Polizei will das Katz-und-Maus-Spiel im Zusammenhang mit dem sogenannten "Pimmelgate" um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) beenden und sich anderen Aufgaben widmen. Sie wird ein Plakat am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel mit dem Schriftzug "Andy, Du bist so 1 Pimmel" nicht mehr übermalen, sagte eine Sprecherin.