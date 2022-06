Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe der 34-Jährige am Freitagnachmittag in Hamm in einem Gebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt mit zwei kurz zuvor gekauften Küchenmesser drei Personen in einem Foyer angegriffen. Es handele sich um "Zufallsopfer". Die beiden ersten Opfer erlitten unter anderem Verletzungen am Hals. Die als Dritte angegriffene Frau erlitt dem Staatsanwalt zufolge acht Stiche in den Bauch und musste notoperiert werden. Inzwischen bestehe hier keine Lebensgefahr mehr.