Neun Menschen wurde vor zwei Jahren von einem Rassisten in einer Bar in Hanau-Kesselstadt erschossen. Viele Opfer hätten überleben können, doch der Notausgang war verschlossen und wurde so zur Todesfalle, so die Ergebnisse der Rechercheagentur. Auch die Polizei Hanau hatte in ihrem Tatortbericht kurz nach dem Anschlag von "verschlossenen Türen" gesprochen.