Newroz Duman: An beiden Anschlagsorten erinnern weiterhin Blumen, Kerzen und Fotos an die Ermordeten. Sie werden weiterhin als Gedenkorte wahrgenommen und wir pflegen sie entsprechend. In Kesselstadt schreiben die Menschen Karten. Das ist sehr bewegend.



Es gibt in der Stadt aber auch Leute, die sich dadurch gestört fühlen. Auf dem Marktplatz, wo jeden Mittwoch und Samstag Wochenmarkt stattfindet, sind immer wieder Stimmen zu hören, die fragen, warum die Erinnerungsstücke nicht endlich verschwinden würden und dass es jetzt genug sei mit dem Gedenken.



Ein feststehendes Datum ist jeder 19. eines Monats, an dem wir zusammen mit den Angehörigen und Unterstützern Gedenkfeiern organisieren, am Marktplatz haben wir ein Transparent aufgehängt mit allen Namen der Opfer und der Forderung nach einer lückenlosen Aufklärung.