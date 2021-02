Mit dieser Frage richteten sich die Angehörigen, Überlebenden und die Initiative 19. Februar vor wenigen Tagen mit einer eigenen Anklage an eine Öffentlichkeit, die nicht begreifen will, dass Hanau das Symptom einer zutiefst rassistischen Gesellschaft ist. Sie berichten von einer langen Kette an behördlichem Versagen und kritisieren die Unwilligkeit und Unfähigkeit der Ermittler*innen, die Tat in all ihren Details schonungslos und lückenlos aufzuklären und endlich Verantwortung zu übernehmen.