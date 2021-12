Dabei geht es beispielsweise um den Notausgang am Tatort Arena-Bar. Er war in der Tatnacht verschlossen und wurde deswegen wohl für Hamza Kurtović und Said Nesar Hasehmi zur Todesfalle. Armin Kurtović sagt, dass viele Zeugen ausgesagt hätten, der Notausgang sei schon lange zu gewesen, und dass die Polizei davon gewusst haben soll. Außerdem wird es in Wiesbaden unter anderem um die Waffenerlaubnisse für den rechten Täter gehen, um die Rolle rechtsextremistischer SEK-Polizisten, die in der Tatnacht in Hanau im Einsatz waren, und um die Nichterreichbarkeit des polizeilichen Notrufs.