Handy-Sünder im Visier: Polizei setzt erstmals Monocams ein

Die Polizei in Rheinland-Pfalz will das nun mit einer besonderen Technik schaffen: Sie will einen "Handyblitzer" einsetzen, ein Novum in Deutschland. In den Niederlanden ist die Technik längst im Einsatz. Ein neues Polizeigesetz macht das seit dem März möglich und räumt - nach Ansicht des Innenministeriums - alle datenschutzrechtlichen Zweifel aus.