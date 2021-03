Es gab noch so einige andere Highlights in diesem insgesamt schwer erträglichen Interview. Die große Märchenhochzeit im Mai 2018 etwa war nichts als Show, die eigentliche Trauung hatten die beiden schon drei Tage vorher absolviert, nur für sich. Das nächste Kind wird ein Mädchen sein, erfuhren die vielen Millionen Zuschauer und: Dass es noch mehr Enthüllungen gibt, die Oprah Winfrey morgen preisgeben will. Ein Happy Ending ist nicht in Sicht.