Harry und Meghan - Krise im Buckingham-Palace

Einen Widerspruch schienen sie bei alldem nicht zu empfinden. Es wurde immer klarer, worum es ihnen geht: Sie wollen nicht aus dem öffentlichen Leben verschwinden, sondern mehr Kontrolle über ihre Darstellung in der Öffentlichkeit haben. Ein Wunsch, der ihnen vom Palast nicht gewährt wurde oder nicht für erfüllbar gehalten wurde, wie sie deutlich machten. Der Palast hält sich mit Kommentaren zu Berichten in der Presse meist extrem zurück. "Kein Kommentar" lautet die häufigste Reaktion, die man von den royalen Pressesprechern zu hören bekommt. So gab es auch nach der Ausstrahlung vom Buckingham-Palast zunächst nur Schweigen.