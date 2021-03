Großbritannien entzweit sich

An Tag zwei, nachdem das Harry und Meghan-Interview ausgestrahlt wurde, nimmt die Erregung im Königreich keineswegs ab. Das Land hat sich schnell in zwei Lager gespalten. Solche, die Meghans Mut loben, über rassistische Äußerungen in der Königlichen Familie und ihre Verzweiflung zu sprechen. Und den anderen, die besonders Meghan kein Wort von dem glauben, was sie Oprah Winfrey und vielen Millionen Zuschauern in der ganzen Welt anvertraut hat.