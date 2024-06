Harry Potter: Erste Zeichnung zu Rekordpreis versteigert

Versteigerung in New York

Die erste Zeichnung eines "Harry Potter"-Buchs wurde in New York für 1,9 Millionen Dollar versteigert. Quelle: afp

Für eine Rekordsumme von 1,9 Millionen US-Dollar (1,78 Millionen Euro) ist in New York die Originalzeichnung zum ersten Harry-Potter-Band versteigert worden. Die Aquarellzeichnung des britischen Künstlers Thomas Taylor auf der englischen Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" sei nun "das wertvollste Harry-Potter-Objekt, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde", erklärte das Auktionshaus Sotheby's.

Vier Bieter hätten online und am Telefon rund zehn Minuten um das Werk konkurriert, bevor es dann unter Beifall verkauft worden sei, hieß es weiter. Das Auktionshaus hatte mit Geboten von 400.000 bis 600.000 US-Dollar gerechnet.

Harry-Potter-Zeichner arbeitete in Buchhandlung

Als Taylor das ikonische Bild von Harry Potter im Jahr 1997 zeichnete, war er gerade einmal 23 Jahre alt. Der junge Künstler arbeitete damals in einer Kinderbuchhandlung im englischen Cambridge, als er vom Bloomsbury-Verleger Barry Cunningham damit beauftragt wurde, das Bild für J.K. Rowlings demnächst erscheinendes Buch über den jungen Zauberer mit der runden Brille und der Blitznarbe auf der Stirn zu zeichnen.

Heute schreibe und illustriere er seine eigenen Geschichten, erklärte Taylor laut Sotheby's. Er sei aber "stolz darauf, auf diese magischen Anfänge zurückzublicken".

Nur 500 Potter-Erstauflagen verkauft

Taylor gehörte damals zu den ersten Lesern des Buches - laut Sotheby's Buchspezialistin Kalika Sands erhielt er eines der ersten Exemplare des Manuskripts, das ihm als Vorlage für seine Bilder diente. Er habe die Harry-Potter-Welt also "vor allen anderen" gekannt, sagte Sands. So sei er in seiner Vorstellung von dem jungen Zauberer völlig frei gewesen.

Rowling und Taylor waren bei der Veröffentlichung des Buches noch völlig unbekannt. Mit einem derartigen weltweiten Erfolg der Bücher hatte damals beim Erscheinen des ersten Bandes niemand gerechnet. Laut Sotheby's wurden von der Erstauflage nur 500 Exemplare gedruckt. 300 von ihnen wurden demnach an Bibliotheken verteilt.

"Harry Potter" - globaler Erfolg, riesige Gewinne

Der erste "Harry Potter"-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 500 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 80 Sprachen übersetzt. Die Romane wurden in acht Teilen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6,5 Milliarden Euro einspielten.