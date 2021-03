... ist Schauspieler und Synchronsprecher. Seit zwei Jahren ist der 42-jährige Berliner zudem das erste Mitglied mit Downsyndrom im Bundesvorstand der Lebenshilfe. Der Verband setzt sich für Gleichberechtigung und Barrierefreiheit für Menschen mit verschiedenen Behinderungen ein.



Sebastian Urbanski gehört zum festen Ensemble des "RambaZamba"-Theaters. In seinem Buch "Am liebsten bin ich Hamlet - Mit dem Downsyndrom mitten im Leben" beschreibt er sein Leben, seine Kindheit in der ehemaligen DDR, seine Jugend im vereinten Deutschland und seine schauspielerische Karriere.



Durch sein künstlerisches Wirken will er zeigen, "dass man mit uns genauso umgehen kann, wie mit allen anderen Menschen auch".

Bildquelle: dpa