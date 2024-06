Hassposts: Was User dagegen tun können

Grundgesetzlich garantiert ist die Meinungsfreiheit, die sehr weit reicht. Doch das heißt nicht, dass uneingeschränkt alles, was gesagt und gepostet wird, auch rechtlich erlaubt ist. Die Freiheit endet dort, wo andere in ihren Rechten verletzt werden. Wie kann ich in solchen Fällen dagegen vorgehen und was tun die Plattformen?