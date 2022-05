Dass es gleichzeitig junge, begabte Menschen gibt, die Medizin studieren wollen, aber keinen Studienplatz bekommen, hält der Arzt für paradox. So versuchte Theresa Florath fünf Jahre lang Medizin in Deutschland zu studieren. Nun hat sie einen Medizinstudienplatz in Varna in Bulgarien. Ein Studienplatz kostet 8.000 Euro Studiengebühr im Jahr in Varna, insgesamt fast 50.000 Euro. Ohne ein Stipendium hätte die 23-Jährige ihren Traum aufgeben müssen. Die Kommune Eifelkreis Bitburg-Prüm finanziert nun ihr Studium.