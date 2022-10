Das hat seinen Preis: Die ständige Wartung kostet den Körper Ressourcen und nimmt daher im Alter ab. Die Haut wird dann weniger durchblutet und man findet auch weniger von den Stoffen, die unserer Haut in der Jugend ihre Festigkeit und Elastizität verleihen. Die Folge davon sind unter anderem Falten in der Haut, und zwar besonders an Stellen, die den größten Anteil an der Strahlung und den Elementen in unserer Umwelt abbekommen: also Gesicht, Hals und Hände.