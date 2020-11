Als erste gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland bietet die Techniker Krankenkasse (TK) ihren Mitgliedern einen digitalen Check bei Hautproblemen an. Dabei können die Patienten in einem Fragebogen ihre Beschwerden beschreiben und diesen zusammen mit Bildern der betroffenen Hautstellen auf der Internetplattform "OnlineDoctor" hochladen, wie der TK-Vorsitzende Jens Baas in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erläuterte.