Hautkrebsbehandlungen gestiegen: 88 Prozent mehr als im Jahr 2003

Übermäßige UV-Strahlung als Risikofaktor

Zwei Gründe für den Anstieg von Hautkrebs

Die Hautschäden, die man heute sehe, stünden häufig im Zusammenhang mit Schäden in den 70er- und 80er-Jahren. Damals habe man noch weniger auf Sonnenschutz geachtet. Außerdem seien die Lichtschutzfilter der Sonnencremes noch nicht so gut gewesen, so Utikal. Schwere Sonnenbrände von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit könnten daher der Grund dafür sein, dass Menschen, die heute 50 oder 60 Jahre alt sind, besonders von schwarzem Hautkrebs betroffen sind.

Hälfte der Verstorbenen 80 Jahre oder älter

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der 2023 an Hautkrebs Verstorbenen war 80 Jahre und älter. Relativ gesehen sei allerdings das Risiko, an Hautkrebs zu sterben, in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen am höchsten. Bei ihnen war Hautkrebs in einem Prozent der Todesfälle die Todesursache, während der Anteil über alle Altersgruppen hinweg bei nur 0,4 Prozent lag, wie die Statistiker mitteilten.