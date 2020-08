Georg Wilhelm Friedrich Hegel gilt als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus (1770 - 1831). Geboren wurde er am 27. August 1770 in Stuttgart. In Tübingen studierte er Theologie und Philosophie und teilte sich mit Friedrich Hölderlin und Friedrich Schelling ein Zimmer. Er arbeitete als Hauslehrer, Herausgeber einer Zeitung und Rektor einer Schule. Mit seinem Werk: "Die Phänomenologie des Geistes" (1807) wurde er zur einflussreichsten Figur der deutschen Philosophiegeschichte. 1816 wurde er Professor für Philosophie in Heidelberg, zwei Jahre später in Berlin. 1831 starb er während einer Cholera-Epidemie.

Bildquelle: gemeinfrei