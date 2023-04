Von HIV und Leukämie geheilt : "Wie ein Sechser im Lotto"

Das HI-Virus (HIV) befällt spezielle Blutzellen, die T-Helfer-Zellen des Immunsystems. Dabei nutzt es ein Schlupfloch in der Zellmembran, den so genannten CCR5-Rezeptor, um einzudringen und sich zu vermehren. Ungefähr ein Prozent aller Europäer besitzen jedoch eine doppelte Mutation des CCR5-Gens, die dazu führt, dass dieses Einfallstor für HIV geschlossen ist. Sie sind immun, da HIV nicht genügend Zellen infizieren kann.



"Das war damals schon ein großer Glücksfall, fünf Spender zu finden, die grundsätzlich passen", erklärt Björn-Erik Ole Jensen, Bereichsleiter Spezielle Infektiologie an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. "Und eine Spenderin davon hatte eben zusätzlich diese Besonderheit, die eben nur bei etwa jedem Hundertsten in Nord und Mitteleuropa vorkommt. Das ist eine genetische Besonderheit, die wir im Wesentlichen in europäisch-stämmiger Bevölkerung finden."