Bau von Nistplätzen : Warum Vögel in Wohnungsnot geraten

Einzelne Vogelarten haben laut bayerischem Naturschutzbund LBV unterschiedliche Ansprüche an einen Nistplatz. Um die Artenvielfalt im Garten zu fördern und vielleicht auch neue Arten anzulocken, könnten verschiedene Nistkastenformen mit unterschiedlich großen Einfluglöchern einzeln oder in Gruppen angebracht werden. "Wer nicht nur den klassischen Meisenkasten im Garten aufhängt, kann auch Hausrotschwanz, Star und Spatz eine Brutstätte bieten. In sogenannte Halbhöhlen ziehen Bachstelze, Rotkehlchen oder Gartenrotschwanz ein", erklärte der LBV in einer Mitteilung.



Die Kästen sollten den Naturschützern zufolge stabil und sicher vor Nesträubern wie Katzen und Mardern in einer Höhe von 1,5 bis 3 Meter angebracht werden. Eine Ausrichtung des Einflugloches nach Osten oder Südosten sei wünschenswert, damit sich der Kasten nicht zu sehr aufheize. "Wird ein Kasten im ersten Jahr gar nicht angenommen, kann man ihn einfach in eine andere Gartenecke umhängen", so der LBV.