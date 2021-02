Helena Zengels rascher Sprung nach Hollywood

"Neues aus der Welt" wurde auf Englisch gedreht - was eine Herausforderung für die Schülerin war. "Also die ersten zwei Tage hat mir Tom sehr viel geholfen und auch meine Mama, die Sachen zu übersetzen", erzählt Zengel der Nachrichtenagentur dpa. Technische Begriffe habe sie noch nicht verstanden. "Und generell war ich noch nicht so gut in Englisch. Aber ich habe es tatsächlich dadurch, dass ich eben immerzu mit Englisch konfrontiert war, gelernt."