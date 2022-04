Geprüft wird laut WHO auch die These, ob eine Doppelinfektion mit Corona und Adenoviren, die in 19 der gemeldeten Fälle nachgewiesen werden konnte, ursächlich ist. Der "Keimsturm", der die Kinder nach dem Ende von Social-Distancing-Maßnahmen in Kitas und Co. getroffen habe, sei ebenfalls eine zu diskutierende Spekulation, sagt Rodeck. Allerdings auch hier seine Einschränkung: "Warum dann erst 2022, obwohl es schon lange Lockerungen gab?"