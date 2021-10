In den frühen Morgenstunden dürfte der Wind in der Mitte Deutschlands am stärksten sein. "Bis auf den äußersten südöstlichen Zipfel Bayerns ist morgen ganz Deutschland von stürmischen Böen ab 62 Kilometer pro Stunde betroffen. Orkanböen mit mehr als 117 Kilometer pro Stunde beschränken sich aber wohl auf die Gipfellagen der Mittelgebirge", so Horneffer.