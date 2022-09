Carsten Israel: Als ich Anfang 2000 das erste Mal in Kenia war, habe ich ein Krankenhaus auf dem Land besucht und war erschüttert über die Umstände dort. Es fehlte an allem. An medizinischem Personal, an medizinischen Geräten und Materialien. In Nairobi gab es alles, aber keiner konnte es bezahlen. Ich beschloss zu handeln und mit meinen Möglichkeiten zu helfen.