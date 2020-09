Die massive Heuschreckenplage im Osten Afrikas weitet sich aus. Am Wochenende seien unzählige Schwärme von Kenia aus über den Berg Kilimandscharo nach Tansania weitergewandert, sagte Keith Cressman von der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation am Montag in New York. Im selben Zeitraum hätten sich Massen an Heuschrecken in den Nordosten Ugandas bewegt.