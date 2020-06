Wenn die Geburt zum Trauma wird

Es sind Sätze wie "Stell dich nicht so an, Geburten sind nun mal so", die Katharina Desery wütend machen. "Frauen berichten uns immer wieder, dass sie in ihrem Umfeld häufig auf Unverständnis stoßen, wenn sie von Problemen bei der Geburt erzählen", sagt die Vorständin der Bundeselterninitiative Mother Hood. Vor allem zeigt das Verhalten für sie: Das Thema "schwierige Geburt" ist ein gesellschaftliches Tabu.