Wunschzettel: 60.000 Briefe erreichen Himmelpfort

Wunschzettel-Filiale : Schon 60.000 Briefe in Himmelpfort eingetroffen

30.11.2024 | 14:54 |

Der Dezember naht, aber schon jetzt füllen 60.000 Briefe die Kisten in der Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort. Kinder aus aller Welt haben an die Poststation geschrieben.