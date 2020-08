Auf Befehl des US-Präsidenten Harry Truman warf die US-Luftwaffe am Morgen des 6. August 1945 die erste Atombombe über der japanschien Hafenstadt Hiroshima ab. Drei Tage später folgte ein zweites Flugzeug mit einer weiteren Atombombe. Sie ging auf die japanische Großstadt Nagasaki nieder. Damit wurde das faschistische Japan zur Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gezwungen. Die erste Bombe trug den Namen "Little Boy" und zerstörte rund 90 Prozent Hiroshimas. 70.000 Menschen wurden sofort getötet. Bis Ende 1945 starben insgesamt 140.000 Menschen. Die noch lebenden Opfer werden in Japan als "Hibakusha" bezeichnet und leiden bis heute an den Folgen der Verstrahlung.

Bildquelle: Hiroshima Peace Memorial Museum/dpa