In den Tagen und Monaten nach dem Abwurf sterben Schätzungen zu Folge in Hiroshima noch einmal mehr als 100.000 Menschen an der sogenannten Strahlenkrankheit. Auch der Mann von Shige Hiratsuka, die ihre Kinder in den Flammen verloren hat, stirbt. Sie selbst überlebt, trotz vergleichbarer Strahlendosis.



Ähnlich ist es bei der Bankangestellten Akiko Takakura und ihrer Freundin, die eine Woche später stirbt. Manche Überlebende erreichen ein hohes Alter, viele andere sterben bis heute an den Spätfolgen.



Der 6. August 1945 hat die Welt verändert. Die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki zeigten der Welt die furchtbare Wirkung der neuen Superwaffe - Ihre Existenz sollte den Kalten Krieg prägen und für das gefürchtete Atomare Wettrüsten sorgen.