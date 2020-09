Affen sitzen auf einem Ast. Symbolbild

Quelle: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

In der thailändischen Stadt Lopburi sind einem viel geteilten Video zufolge die Affen wild geworden. Der Clip einer Affenschlacht war diese Woche ein Hit in sozialen Netzwerken. Wie die Zeitung "Thairath" berichtete, gerieten verschiedene Rudel aneinander.



Im Video ist zu sehen, wie sie scharenweise zwischen Autos über eine Kreuzung ziehen und kämpfen: Es erinnert an eine Filmszene. Ein Moped-Taxifahrer sagte laut der Zeitung "Khaosod", so etwas habe er seit Jahren nicht gesehen.