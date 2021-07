Hegt sie wirklich keinen Groll auf den Mörder ihres Vaters? "Absolut nicht. Warum auch? Entscheidend war wirklich, dass endlich dieser Wahnsinn aufhörte. So habe ich das von Anfang an gesehen, dass endlich Schluss ist mit diesem 'Dritten Reich' und diesen Kriegen und dem Morden in den KZs." Dorothea Johst wischt sich eine Träne aus den Augen. Dann lächelt sie der Enkelin von Hitler-Attentäter Stauffenberg zu.