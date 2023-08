So viele Hitzetage gibt es in Ihrer Region

Der Trend zeigt die durchschnittliche Zahl der Hitzetage pro Jahr im jeweiligen Jahrzehnt (1973-1982, 1983-1992, 1993-2002, 2003-2012, 2013-2022; Beispiel: Zwischen 1992 und 2002 gab es an der gewählten Station im Schnitt 8,4 Hitzetage pro Jahr). Allerdings sind die Daten der Wetterdienst-Stationen während dieser fünf Jahrzehnte nicht immer vollständig. So gibt es z.B. Stationen, die erst nach 1973 in Betrieb gegangen sind; aber auch Meldeausfälle für einige Tage oder Wochen sind nicht unüblich.



Einige Tage Ausfall im Sommer können aber den Trend bei den Hitzetagen maßgeblich beeinflussen: Wenn es an einer Station durchschnittlich nur drei Hitzetage pro Jahr gibt, kann schon eine einzige heiße Woche ohne gemeldete Daten die Berechnung verzerren. Deshalb wurden bei der Berechnung des Trends für diesen Artikel nur Jahre einbezogen, in denen von April bis einschließlich Oktober vollständige Daten vorliegen. Wenn eine Station zwei Wochen im Januar nicht meldet, ist das für die Hitzetage also unerheblich. Historisch wurden bisher nur von April bis einschließlich Oktober Hitzetage gemeldet. Gezeigt werden entsprechend nur Stationen, die auch 2023 vollständig gemeldet haben.



Der Mittelwert eines Jahrzehnts wurde zudem nur berechnet, wenn mindestens neun Jahre vollständig gemeldet wurden - es darf also nicht mehr als ein Jahr fehlen. Jahrzehnte ohne ausreichend Daten werden in den Grafiken ausgeblendet.