Die Klimakrise bringt vieles mit sich, was Anlass zur Sorge gibt: steigende Meeresspiegel, Dürren, Starkwetterereignisse. Aber eine Sache scheint für uns in Deutschland manchmal gar nicht so im Fokus zu stehen, obwohl sie uns ganz direkt an den Kragen gehen wird: die Hitze. Denn offensichtlich können wir in vielen Situationen gut verdrängen, was da auf uns zurollt.