Extremhitze zwingt immer häufiger kritische Infrastruktur in die Knie. Am heftigsten trifft es in dieser Woche Großbritannien. In Teilen Englands wurde der Zugverkehr komplett eingestellt. Schienen verziehen sich in der Hitze. Der Londoner Flughafen Luton strich Flüge, weil sich die Startbahn verformt hatte.