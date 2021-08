In vielen europäischen Städten werden mittlerweile Maßnahmen zur Anpassung an die Hitze umgesetzt, beispielsweise in Wien. Um zwei Grad hat sich dort die Durchschnittstemperatur in den letzten 40 Jahren erhöht. Unter dem Namen "cooles Wien" stellt die Stadt in besonders heißen Stadtteilen Kühlungsangebote wie Trinkbrunnen und Sprühnebelanlagen zur Verfügung.