Insgesamt werden in Deutschland jeden Tag 56 Hektar Land als Siedlungs- oder Verkehrsfläche neu ausgewiesen. Über das ganze Jahr entspricht das ungefähr der Fläche von Frankfurt am Main. Diese neuen Flächen sind zwar nicht komplett versiegelte Flächen, enthalten sind auch etwa Parks oder Spielplätze, trotzdem gelte es "den Flächenverbrauch merklich zu reduzieren", so Petzold.