In der offiziellen Todesursachenstatistik kommt Hitze kaum vor. "Als 'hitzebedingter Sterbefall' werden Todesfälle nur sehr selten kodiert. Selbst in Sommern mit Hitzewelle sind das nur wenige Fälle. Das entspricht nicht der realen Größenordnung", erklärt Matthias an der Heiden, Statistiker am Robert-Koch-Institut (RKI).



"Wenn jemand an Hitze stirbt, ist die unterliegende Ursache oft eine Vorerkrankung – und die fließt in die Todesursachenstatistik ein, auch wenn auf dem Leichenschauschein bis zu drei Ursachen stehen", sagt an der Heiden. Mit dem seit Jahresanfang geltenden ICD-11-Standard der Weltgesundheitsorganisation sollen Todesursachen künftig besser in der Statistik abgebildet werden.



Am RKI arbeitet man gerade an einem weiteren Projekt, mit dem Todesursachen auch über Hitze hinaus besser erforscht werden können: der "zeitnahen Mortalitätssurveillance". "Innerhalb von drei Tagen nach Eintragung eines Sterbefalls ins Sterberegister bekommen wir dann eine Meldung, mit der wir auch den Sterbeort besser zuordnen können", sagt an der Heiden. November 2021 hätte das Vorhaben starten sollen, doch es gebe noch Probleme bei der Softwareumsetzung.