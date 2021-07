Dass die Wetterlage so lange an einem Ort verharrt, hänge mit dem Jetstream zusammen, also mit dem Verlauf der Luftströmungen in großer Höhe. "Normalerweise eiert der Jetstream wie eine Schlange und schiebt durch diese Bewegung Tief- und Hochdruckgebiete durcheinander", erklärt Steffens. Deshalb bleibe so eine Wetterlage normalerweise nicht so lange bestehen.