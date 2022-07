Es ist eine Wetterkarte, wie man sie aus Europa kaum kennt. Eine, auf der Dunkelrot als Farbskala nicht mehr ausreicht, sondern Grau und Weiß andeuten, was bevorstehen könnte: Berechnungen des globalen Wettervorhersagemodells GFS halten ab Ende kommender Woche Rekordtemperaturen für möglich. 47 Grad in Zentralfrankreich, 45 Grad in Teilen NRWs, über 40 Grad in Großbritannien - das zeigen die Computermodelle aktuell an.