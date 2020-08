Die Trockenheit in weiten Teilen Deutschlands bedeutet eine hohe Waldbrandgefahr. Fast bundesweit gilt nach DWD-Angaben die zweithöchste Gefahrenstufe 4, in Teilen Ostdeutschlands sogar die höchste Warnstufe 5. In Nordrhein-Westfalen gibt es am Wochenende erste Überwachungsflüge - abgeflogen werden sollen vor allem die großen Waldgebiete am Niederrhein.