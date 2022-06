In Deutschland könnte am Samstag der Rekord für die zweite Junidekade "wackeln". Der bisherige Höchstwert von 38,3 Grad wurde am 18. Juni 2002 im nordrhein-westfälischen Herten erreicht, wie Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. Im Südwesten sei dieser Wert am Wochenende "lokal in Reichweite".