Am Ort führt die Autobahn 1 vorbei, eine Lebensader der Bundesrepublik Deutschland. Direkt daneben verläuft die Erft. Auch hier ereignet sich Dramatisches. Stück um Stück frisst sich der Fluss am Freitag in das Land, unterspült Wiesen und Wege am Ufer. Irgendwann gibt auch die Autobahn nach und rutscht zum Teil und mit lautem Krach in die Flut.