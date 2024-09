Hochwasser an Oder: Brandenburg bereitet sich vor

Auch an der Elbe in Sachsen steigen die Pegelstände weiter langsam an. Am Morgen wurden in Dresden sechs Meter und damit die zweithöchste Alarmstufe 3 erreicht. Bebaute Flächen, Straßen und Schienen könnten überschwemmt werden. Zuvor wurde diese Stufe schon am Pegel Schöna überschritten.