Es ist kaum vorstellbar, was die Menschen nach den Hochwassern ertragen müssen. Mindestens 170 Tote, Hunderte Verletzte und Vermisste, Schäden in Milliardenhöhe. Und nun warnen die Behörden vor einem Corona-Ausbruch in den betroffenen Gebieten. Droht nach der Hochwasser- nun die Superspreader-Katastrophe?