Axel Bronstert: Da muss man regional unterscheiden. Es gibt einige Analysen, die zeigen, dass Hochwasser-Ereignisse in Deutschland an den großen Flüssen seit 1950 zugenommen haben. Vor allem in West- und Süddeutschland. In einigen Gebieten Ostdeutschlands dagegen nimmt die Anzahl der Hochwasser vermutlich sogar ab.