"Ich habe so etwas im Leben noch nicht erlebt", sagt Markus Wipperführt bei ZDFheute live. Die erste Priorität sei gewesen, Rettungsgassen für Einsatzkräfte zu bilden - mitten durch die Trümmer, denn man hatte keine Chance, zu den verschütteten Personen vorzudringen. Mit so einem Einsatz hatte der Landwirt nicht gerechnet und fühlte sich am Anfang alleine gelassen. Drei Tage lang habe es kein Dixi-Klo, nicht einmal Wasser gegeben - weder zum Händewaschen, geschweige denn zum Trinken.