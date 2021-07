In Orten wie dem sauerländischen Altena stapelt sich weiter der schlammige Abfall meterhoch. Er stinkt und schimmelt - eine Gesundheitsgefahr für die Menschen. Die Müllfahrer kommen mit einer ganzen Fahrzeugflotte, um die Abfallberge hier zu räumen: "Es ist Wahnsinn, was wir an Tonnage haben und das hört nicht auf," sagt Müllfahrer Markus Löffler. Er transportiert mit seinen Kollegen nun zehn Mal so viel Sperrmüll wie normalerweise.